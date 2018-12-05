Başkan Saraçoğlu ile 300 milyon avroluk yatırımı değerlendirdiler

Kütahya'ya 300 milyon avroluk yatırım kararı alan Hamburger Containerboard firmasının Türkiye Genel Müdürü Velişah İner ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarete, Finans Müdürü Orhan Tıkıl, Proje Direktörü Faik Öztürk, Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) Kütahya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Kutlu Eser, ZEKA Yatırım Destek Uzmanı Elif Zeytin, 2. OSB Müdürü Murat Demir ile 2. OSB Müdür Yardımcısı Hasan Göksel Ilgaz'da iştirak etti.

Yapılan açıklamaya göre; ziyarette Kütahya'ya 300 milyon avroluk bir yatırım kararı alan ve geçen yıl yer tahsisi imza töreni gerçekleştirilen, 2020 yılında Kütahya 2. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyete geçmesi ile birlikte 500 kişiye doğrudan istihdam sağlanması hedeflenen Avrupa'nın en büyük ambalaj şirketlerinden Avusturyalı Prinzhon Holding bünyesindeki Hamburger Containerboard firma yetkilileri ve ZEKA Uzmanları ile Başkan Kamil Saraçoğlu çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Saraçoğlu, misafirlerine günün anısına hediye takdim etti.(EFE)