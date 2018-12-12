Başkan Saraçoğlu öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi

Gaybiefendi mahallesinde bulunan Şeker İlkokulunu ziyaret eden Başkan Kamil Saraçoğlu, Okul Müdürü Yunus Eğdemir ve öğretmenler tarafından karşılandı.

Öğretmenlerin daveti üzerine gerçekleşen ziyarette Okul Müdürü Yunus Eğdemir ve öğretmenler Başkan Saraçoğlu'na eğitim ve öğretime vermiş olduğu katkı ve desteklerden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler.

Daha sonra geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleşen okul kütüphanesinde incelemelerde bulunarak bilgiler alan Saraçoğlu; “Siz öğretmenlerimiz neslimizin yetişmesinde, hayata hazırlanmasında ve vatana millete hayırlı bireyler olması konusunda çok ciddi bir emek sarf ediyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.(EFE)