İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Saraçoğlu öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Merkez Şeker İlkokulu öğretmen ve öğrencileri ile bir araya geldi.


Gaybiefendi mahallesinde bulunan Şeker İlkokulunu ziyaret eden Başkan Kamil Saraçoğlu, Okul Müdürü Yunus Eğdemir ve öğretmenler tarafından karşılandı.


Öğretmenlerin daveti üzerine gerçekleşen ziyarette Okul Müdürü Yunus Eğdemir ve öğretmenler Başkan Saraçoğlu'na eğitim ve öğretime vermiş olduğu katkı ve desteklerden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler.


Daha sonra geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleşen okul kütüphanesinde incelemelerde bulunarak bilgiler alan Saraçoğlu; “Siz öğretmenlerimiz neslimizin yetişmesinde, hayata hazırlanmasında ve vatana millete hayırlı bireyler olması konusunda çok ciddi bir emek sarf ediyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.(EFE)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.