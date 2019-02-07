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Başkan Saraçoğlu, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' etkinliğine katıldı

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İçişleri Bakanlığı’nca trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması, yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve ’Yaya Öncelikli Trafik Yılı’nın duyurulması amacıyla düzenlenen ’Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ etkinliğine katıldı.

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İçişleri Bakanlığı'nca trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması, yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı'nın duyurulması amacıyla düzenlenen 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' etkinliğine katıldı.


Türkiye'nin 81 ilinde ve ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen eylemin Kütahya'daki başlangıç noktası Kütahya Valiliği oldu.


Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ile beraberindeki protokol üyeleri, engelliler, öğrenciler ve vatandaşlar Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki trafik ışığı olmayan yaya yollarından geçerek farkındalık oluşturdu.


Eğitimlerin ardından Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ile protokol üyeleri ve öğrenciler Linyit İlk ve Ortaokulu önünde yer alan yaya geçidinden karşıya geçti.


'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' eylemi, Vali Ömer Toraman Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ile protokol üyeleri tarafından öğrencilere “Kırmızı Düdük” dağıtılmasıyla sona erdi.

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