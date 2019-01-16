Başkan Saraçoğlu: "Sayın Kasap, asılsız iddialarınla çok komik duruma düşüyorsun"

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, 'Kütahya Belediyesi'nin zarar ettiği' yönündeki iddialarına, "Belediyelerde kar zarar hesabı bütçe hesabı üzerinden değil, bilanço üzerinden belirlenir. Kamu hukukuna tabi belediyeler, kar amacı gütmezler. Belediyelerin kuruluş amacı kamu hizmeti vermektir. Kar zarar hesabı, CHP'li vekilin yaptığı şekilde yapılmaz" diye cevap verdi.

Saraçoğl, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın 'Kütahya Belediyesi Sayıştay Denetim Raporu'ndan bihaber alarak ortaya attığı iddiaların asla gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Belediyelerin kar amacı güden kuruluşlar olmadığını dile getiren Başkan Saraçoğlu, "Kar ve zarar hesapları; tek düzen hesap planında, faaliyet dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden her türlü gelirin ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak izlenmesi için 600 gelirler hesabında takip edilir. Aynı şekilde, faaliyet dönemine ilişkin olarak tahakkuk ettirilen her türlü giderin, ekonomik sınıflandırmaya uygun izlenmesi için 630 giderler hesabında takip edilir.Yıl sonunda bilançonun öz kaynaklar bölümünde 59 dönem faaliyet sonuçları, 590 dönem olumlu faaliyet sonucu hesabı (Dönem net karı) 591 dönem olumsuz faaliyet sonucu hesabı (Dönem net zararı) Kütahya Belediyesi 2017 yılı bilançosu 590 dönem olumlu faaliyet sonucu hesabı (Dönem net karı) 112 milyon 978 bin 304 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında bütçe gideri 370 milyon 632 bin 354 TL, Bütçe geliri 232 milyon 172 bin 425 TL'dir. Borçlanmalar bütçeye gelir veya gider yazılmaz, ayrı bir borç hesabında izlenir. Borçlanma karşılığı bütçe giderini yani faaliyet yılında gerçekleşen borçlanmayı bilmeden, sadece Bütçe giderinden bütçe geliri çıkarılarak bütçe zararı hesap edilemez.2017 yılında gerçekleşen borçlanma yani borçlanma karşılığı Bütçe Gideri ise 147 milyon 955 bin 375 TL'dir. Bütçe giderinden borçlanma karşılığı bütçe gideri çıkarılınca bütçe gideri bulunur. 370 milyon 632 bin 354 TL eksi 147 milyon 955 bin 375 TL eşittir 222 milyon 676 bin 978 TL 2017 yılı bütçe gideridir. 2017 yılı bütçe geliri 232 milyon 172 bin 425 TL, 2017 yılında bütçe gideri 222 milyon 676 bin 978 TL olduğundan 9 milyon 495 bin 447 TL bütçe karı olduğu görülecektir.Elmadan armudu çıkararak (eksilterek) işlem yapılmaz bir matematik işlemi yapıyorsanız doğru sonuca ulaşmak istiyorsanız hangi sayıyı denklemin neresine yazacağınızı bilmeniz gerekir. Gerçekleşen borç miktarını bilmeden öğrenmeden bütçe giderinden bütçe gelirini çıkarıp aradaki fark zarardır derseniz komik duruma düşersiniz. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.