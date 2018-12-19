İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Saraçoğlu'ndan kan bağışına destek

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Türk Kızılayı’nın standını ziyaret ederek kan bağışında bulundu.

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Türk Kızılayı'nın standını ziyaret ederek kan bağışında bulundu.


Düzenli olarak kan vermenin önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu; “Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Hayat kurtarmakla eş değer olan bu ihtiyacı karşılamanın tek yolu da kan bağışı yapmaktır. Ülkesini ve insanını seven, tüm hemşerilerimi düzenli olarak kan vermeye davet ediyorum” dedi.(EFE)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.