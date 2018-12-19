Başkan Saraçoğlu'ndan kan bağışına destek

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Türk Kızılayı'nın standını ziyaret ederek kan bağışında bulundu.

Düzenli olarak kan vermenin önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu; “Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Hayat kurtarmakla eş değer olan bu ihtiyacı karşılamanın tek yolu da kan bağışı yapmaktır. Ülkesini ve insanını seven, tüm hemşerilerimi düzenli olarak kan vermeye davet ediyorum” dedi.(EFE)