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Başkan Sebahattin Ceyhun: "Daha güçlü olacağız"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Türkiye’nin tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin Karadeniz’de gerçekleştirilmesinin ekonomiye çok büyük katkı sağlayacağını söyledi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Türkiye'nin tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin Karadeniz'de gerçekleştirilmesinin ekonomiye çok büyük katkı sağlayacağını söyledi. Ceyhun, Türkiye'nin artık her açıdan ayağa kalktığını vurguladı.


Ceyhun, "Genel Başkanımız Erdoğan, ülkemiz için milat olacak bir müjdeyi açıkladı. Fatih sondaj gemimizin Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini duyurdu. Müjdeler olsun. Keşfettiğimiz, tarihimizin en büyük doğal gaz rezerviyle yarınlarımız daha aydın, Türkiye daha güçlü olacak" diye konuştu.

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