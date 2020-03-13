Başkan Sebahattin Ceyhun: ''Heyelan, mevcut yolumuza bir zarar vermemiştir''

kilometresinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.

Başkan Sebahattin Ceyhun, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, ''Heyelan, mevcut yolumuza bir zarar vermemiştir. Yol trafiğe açıktır. Aynı bölgede, İlerleyen zamanlarda da olabilecek yeni heyelanlanların yola zarar vermemesi için ilgili kurumlarımızca gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nce görevlendirilen bir ekip geniş kapsamlı çalışmalarına devam etmektedir. İlk aşama olarak zeminin güçlendirilmesi için fore kazık uygulaması yapılmaktadır. Sonrasında da ekibin raporu doğrultusunda gerekirse ilave tedbirler alınacaktır. Karayolları ekiplerimize de kolaylıklar diliyorum'' dedi.