Başkan Sebahattin Ödemiş: "Ücretsiz izin uygulaması istismar edilmemeli"

Kütahya'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak isteyen Hak-İş Sendikası tarafından basın açıklaması yapıldı.

Zafer Meydanı'nda sosyal mesafeye uyularak yapılan açıklamaya sendika üyesi 5 kişi katıldı.

Hak-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Sebahattin Ödemiş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü korona virüs nedeniyle kutlayamadıklarını ifade ederek, "Bizler, Türkiye'nin bütün emekçileri, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, yaşlıları, engellileri, meslek sahipleri ve sivil toplum kuruluşları olarak; tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün yine 1 Mayıs'ta birlikteyiz. Korona virüs salgını nedeni ile kitlesel kutlama imkanı olmasa da, 1 Mayıs'ta, ekranlarda, illerin meydanlarında ve her yerdeyiz. Hak-İş olarak; 23 Nisan'da Milli Mücadelemizin 100. Yılını tüm teşkilatımız ve emekçilerimiz ile İstiklal Marşımızı okuyarak büyük bir coşkuyla kutladık. Yine aynı gece başlayan rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan ayının milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyoruz.Bu süreçte uygulanan fesih yasaklarını olumlu buluyoruz. Bununla birlikte Ücretsiz izin uygulamasının istismar edilmesine hayır diyoruz" diye konuştu.