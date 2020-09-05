Başkan Şemsettin Akağaç: ''Sağlık için denetimler devam ediyor''

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde geniş kapsamlı Korona virüs (Covid-19) denetimleri yapıldığı bildirildi.

Dnetimlere Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve kurum amirleri katıldı.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''İlçemizde Korona virüs (Covid-19) denetimleri genelgesi kapsamında kahvehaneler, düğün salonu , marketler, berberler, kuaför, cami ve lokantalarda yapılan denetimlere Jandarma Komutan Vekili Neşet Uyar, Emniyet Amiri İbrahim Kurt ve kurum müdürleri katıldı. Kurallara ne kadar uyar ve ciddiyetle uygularsak, bu salgından o kadar erken kurtuluruz. Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına çok büyük önem vermeliyiz'' dedi.