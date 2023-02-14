Başkan Süleyman Yiğit: "Deprem nedeniyle kara avcılığı ülke genelinde durduruldu"

Kütahya Dumlupınar Avcılık Atıcılık Federasyonu Başkanı Süleyman Yiğit, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca depremden yaban hayatı ve yaşam alanlarının da etkilenmesinden dolayı av ve yaban hayatının korunması maksadıyla 14 Şubat 2023 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar kara avcılığı ülke genelinde durdurulduğunu belirtti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Dumlupınar Avcılık Atıcılık Federasyonu Başkanı Süleyman Yiğit, ”Ülkemizin birçok bölümünü etkileyen deprem nedeniyle yaşanan olumsuzluklardan yaban hayatı ve yaşam alanları da etkilenmiştir. Ülkemizin en önemli doğal kaynaklarından olan av ve yaban hayatının korunması maksadıyla, Kara Avcılığı Kanunu'nun 5 ve 12.inci maddesi gereği, 14 Şubat 2023 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar kara avcılığı ülke genelinde durdurulmuştur. İlgililere ve avcılarımıza duyurulur” dedi.