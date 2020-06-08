İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Teke: "Bölgemize yakın limanlara yıllık 1 milyon ton yükü taşımayı hefliyoruz"

Kütahya’nın Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, bölge ekonomisi için oldukça önemli olan Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi ile Kütahya merkeze bağlı Değirmenözü istasyonu arasına yapılması planlanan tren yolu hattı projesi ile bölgeye yakın limanlara yıllık 1 milyon ton yükün taşınmasının hedeflendiğini bildirdi.

Kütahya'nın Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, bölge ekonomisi için oldukça önemli olan Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi ile Kütahya merkeze bağlı Değirmenözü istasyonu arasına yapılması planlanan tren yolu hattı projesi ile bölgeye yakın limanlara yıllık 1 milyon ton yükün taşınmasının hedeflendiğini bildirdi.


Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Devlet Demir Yolları 7. Bölge Müdürü Adem Sivri'yi Afyon ilimizde makamında ziyaret ettik. Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi ile Kütahya merkeze bağlı Değirmenözü istasyonu arasına yapılması planlanan tren yolu hattı ve yükleme rampası ile ilgili istişarelerde bulunduk. Bölge ekonomimizin canlanması için oldukça önemli olan bu projenin detaylarını, yapılan maket ve sinevizyon gösterimi üzerinde inceledik. Projenein nakliye açısından Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi için önemini biliyoruz. Demir yolu ile bölgemize yakın limanlara yıllık 1 milyon ton yükü taşımayı hefliyoruz.Aynı zamanda Devlet Demir Yollarının bölgemizde yürüttüğü çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bizlere bilgiler verdiler. Yakın ilgilerinden dolaylı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu projenin Altıntaş ilçemiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.