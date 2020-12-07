Başkan Tosun: “Bor madenleri için yapılacak yatırımlar Kütahya'ya yönlendirilmeli”

Tosun, Tüyap İstanbul'da yapılan ve 95 yabancı ülkeden MÜSİAD üyelerinin iştirak ettiği Expo 2020 Fuarı'na katıldı.

Fuarın ikinci gününde, 95 ülkeden yaklaşık 220 MSİAD başkanın katıldığı Dünya Başkanlar Toplantısı MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan başkanlığında yapıldı. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A.Burak Dağlıoğlu'da katılarak Yatırım Ofisinin çalışmaları hakkında bilgi vererek MÜSİAD yatırımcı işadamlarının sorunlarını cevapladı.

Toplantıda söz alan Başkan İsmail Tosun, A.Burak Dağlıoğlu'ndan yurtdışından veya yurtiçinden yatırım yapacak yatırımcıların başta Zafer OSB olmak üzere Kütahya'da'ki OSB'lere yönlendirilmesi istedi.

Türkiye bor rezervinin yüzde 70'i, dünya rezervinin yüzde 50'sinin Emet ve Hisarcık ilçelerinde bulunduğuna dikkat çeken İsmail Tosun, bor madenleri için yapılacak yatırımların buralara yönlendirilmesini ve önceki Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, ikincisinin Kütahya'da yapılacağı sözünü verdiği Borkarbür fabrikası konusunda Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı olarak A.Burak Dağlıoğlu'ndan destek istedi. Ayrıca Türkiye'de tek bir yerde kurulması düşünülen Bor İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin Kütahya'da kurulması konusunda destek olmasını istedi.

Tosun, ayrıca 95 ülke ve 81 ilden katılan MÜSİAD Başkanları ve üyelerini Zafer OSB'ye yatırım yatmalarını isteyerek, yatırımcıları Kütahya'ya davet etti.