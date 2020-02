Başkan Var: “AK Parti hem dava, hem vefa hareketidir”

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde eski AK Parti İlçe Başkanlarına, İl Genel Meclisi Üyeleri ile Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları plaketle onurlandırıldı.

AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından Esire Termal Turizm Merkezinde gerçekleştirilen yemekli toplantıya AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Recep Fazıl Güven, eski ve yeni İl Genel Meclisi Üyeleri ile Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları katıldı.

AK Partinin hem dava, hem vefa hareketi olduğuna vurgu yapan AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, “Bizimle bu yolu yürümüş olan kurucu Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanlarımız, eski İl Genel Meclisi Üyeliği yapmış abilerimiz, eski İlçe Başkanlarımız bizi kırmayarak toplantımıza iştirak ettiniz. Hepinizin ayağına sağlık. Bu tür toplantılar hem birbirimiz arasındaki muhabbeti derinleştirmek açısından, hem de ahde vefanın bir gereği olarak düşünüyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. AK Parti bu noktada hiçbir zaman yola çıktığı insanları yolda bulduğu insanlarla değişmemiştir. Hatalarımız olmuştur, unutmuşuzdur, hal hatırını sormamışızdır. Ama hiç yüreğimizden çıkmamıştır. Daima birlikte olduğumuz arkadaşlar yüreğimizde yer etmiştir, etmeye de devam edecektir. AK Parti gerçekten bir vefa hareketidir. Vefa, bugünüyle, yarınıyla ve gelecek günlerde beraber birlikte yürümek ve aynı kulvarda yer almak demektir. Önemli olan her zaman, her daim birlikte olabilmek, birbirimizin, derdini, üzüntüsünü paylaşabilmektir. Bu noktada eski dönemlerde görev alan dava arkadaşlarımızı, dostlarımızı kırdıysak, üzdüysek hepsinden özür dileriz. Bundan sonraki dönemlerde inşallah onların bize vereceği bilgi ve tecrübelerini her zaman kullanmaya hazırız. Çünkü uzun bir yolculuk yapmak istiyorsanız bilgi, tecrübe ve uyarıya ihtiyaç var” diye konuştu.

Daha sonra AK Parti İlçe Başkanı Ali Var ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Recep Fazıl Güven tarafından eski AK Parti İlçe Başkanlarına, İl Genel Meclisi Üyeleri ile Gençlik ve Kadın Kolları Başkanlarına plaket verildi.