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Başkan yatırımları değerlendirdi

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, stratejik yönetim kapsamında 2020 yılı yatırım programı ve proje hazırlık aşamalarını incelemek için Etüd Proje Müdürlüğü Ar-Ge ve Proje Birimi ile bir araya geldi.


Etüt Proje Müdürlüğünde gerçekleşen toplantının ilk bölümüne katılan Zafer Kalkınma Ajansı ekibi, Kütahya Belediyesi tarafından alınan ve devam eden hibe programlarından olan Rekabetçi Sektörler ve SOGEP hakkında bilgi verdi.


Toplantının ikinci bölümünde Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve Ar-Ge ekibi, Kütahya Belediyesi'nin 2020 yılı yatırım programına aldığı ve başlanması planlanan; Kanal Kütahya, Vazo Kule, Atakent Vadi Kütahya, Zafer Meydanı Projesi, Hisar Işıklandırma Projesi ile Ilıca ve Yoncalı'ya yapılacak yatırım projelerinin son durumları hakkında görüştü.

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