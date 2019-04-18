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Başkan Yıldırım'dan tebrik ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, ilçe ve belde belediye başkanlarına tebrik ziyaretinde bulundu.


Yıldırım, MHP'li Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Güler, Seyitömer Beldesi Belediye Başkanı Halil Öztürk ve Tunçbilek Beldesi Belediye Başkanı Mustafa Düzgün'ü makamlarında ziyaret ederek, görevlerinde başarılar diledi.


Yıldırım'ın Seyitömer ve Tunçbilek ziyaretlerinde Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı ve MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı İsmail Küçük de hazır bulundu.

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