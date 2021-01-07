Başkan Yılmaz: "Böyle giderse su sıkıntısı yaşayabiliriz"

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, önümüzdeki aylarda yeterli miktarda yağış olmaması durumunda Kütahya'da da su sıkıntısı yaşanabileceğini söyledi.

Su tasarrufu çağrısında bulunan Başkan Yılmaz, "Ocak ayı içerisindeyiz birçok bölgemizde olduğu gibi Kütahya'mızda da beklenen düzeyde ne yağmur ne de kar yağışı görülmedi. Oysa bugünlerde özellikle ilimizde kar olmasını bekliyorduk, ama maalesef kış aylarında bile kuraklık yaşıyoruz endişemiz bahar ve yaz aylarında köylerimizde içme suyu sıkıntısı yaşama kaygısıdır. Buna ilaveten birde maden bölgesi olmamızı dikkate alırsak iki açıdan sıkıntıyla karşılaşabiliriz. Bir mevcut sularımızın yetersiz kalması iki sulardaki ağır metal yoğunlukları. İşte bu iki konuyu önemseyerek muhtarlarımızla her fırsatta bir araya gelerek öncelikle mevcut sularımızın köylerimizde dengeli bir şekilde dağıtımını sağlama yönünde disiplinli bir sistem oluşturmalıyız. İkincisi mümkün olduğu kadar sularımızı tasarruflu kullanmalıyız çünkü suları yeterli olan köylerde bile dağıtımdaki dengesizlikler mevcut sıkıntıları daha da artırabilir onun için şimdi den bu yönde tedbirler almamız da fayda var tabii bu arada önümüzde 3 aylık bir kış mevsimi daha var tamamen ümitsiz ve karamsar da değiliz. İnşallah önümüzdeki günlerde ilimiz ve bölgemiz de yeterli yağışı alarak bu konudaki endişelerimizi dağıtırız" diye konuştu.

Yeterli yağmur yağışı olmaması sebebiyle Kütahya'da başta Porsuk Barajı olmak üzere bir çok gölet ve barajdaki su seviyeleri önemli miktarlarda düşmüştü.