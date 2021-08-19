Başkan Yılmaz, Emet'te yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Emet Günlüce Köyü'nü Dereli Kaplıcaları'na bağlayan 5,5 kilometrelik yoldaki çalışmaları yerinde inceledi. Düzenlenen toplantıda köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Emet ilçesini ziyaretlerinde İl Özel idaresi'nin 2021 programında olan Emet Günlüce köyünü Dereli kaplıcalarına bağlayan 5,5 kilometrelik yoldaki çalışmaları yerinde incelediklerini söyleyen İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, ”Oldukça güzel ve standardı yüksek bir yol yapmakta olan ekiplerimizi tebrik ettik. Yolun Dereli'ye kadar olan kısmı tamamlandığında Dereli Kaplıcalarına hem Tavşanlı üzerinden, hem Balıköy üzerinden, hem de Emet üzerinde üç ayrı güzergahtan ulaşım sağlanmış olacak. Oldukça önemli bir termal kaynağa sahip olan Dereli'ye önümüzdeki yıllarda da Tavşanlı güzergahından gelen yolun asfaltlanması konusunda çalışacağız. Onun haricinde Yaylayolu köyümüzü de ziyaret ederek, yolunu inceledik ve önümüzdeki yıllarda yapmamız gerekenlerin programa alınması konusunda arkadaşlarla İl Genel Meclis Üyelerimizle istişare ettik. Ayrıca Köprücek köyümüze uğradıktan sonra Emet'teki toplantıya katıldık. Toplantıda bütün köy muhtarlarımızı dinledik, onların talep ve isteklerini aldık. Bu toplantılarda Milletvekilimiz Ahmet Tan, İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun, İlçe Başkanımız Süleyman Ciner ve Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan ile İl Genel Meclisi Üyelerimiz İsmail Elmacı, Halil Mallı ve teşkilat mensuplarımız hazır bulundular. Muhtarlarımız genel ve köyleri ile ilgili taleplerini iletirken, yapılan çalışmalar konusunda da İl Genel Meclis Üyelerimize ve Özel İdaremize teşekkür ettiler. Oldukça faydalı ve verimli bir toplantı gerçekleştirildi” diye konuştu.