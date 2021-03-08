Başkan Yılmaz: "Kadına şiddeti sonuna kadar kınıyoruz"

Kutlama programına İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Yol-İş Şube Başkanı Ali Okçu, Bem-Bir-Sen Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Çağlar ve İl Özel İdare bünyesinde çalışan kadın personeller katıldı.

Kadınların Türk toplumundaki yerine vurgu yapan Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, “Bizim kültürümüzde ve medeniyetimizde kadının yeri müstesnadır. Aile ve devlet yönetiminde çok etkin bir yere sahiptir. Bu sahip olma konumu göstermelik değildir. Türk toplumu ve yüce dinimiz İslam kadına hak ettiği değeri vermekte ve onu gerçek değerine yükseltmektedir. Tabi son zamanlarda kadına şiddet görüntülerini de yaşıyoruz. Asla hoş karşılamıyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Kadın bizim kültürümüzde muazzez ve manevi değeri yüksek bir yerdedir. Onun için son günlerdeki bu görüntülerden de son derece rahatsızız. Daha nice günlerde buluşmak üzere hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ailenizle birlikte nice yıllar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.