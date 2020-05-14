Başkan Yusuf Çalışkan: "Ülkemize güç, milletimize güven, toprağımıza hayat veriyoruz"

Sizler üretmeye devam ediniz” ifadelerine yer verdi.

Çiftçilerin Dünya Çiftçiler Gününü kutlayan Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, ” Sizler ürettiniz, bu zor zamanda “her şeyimiz var” diyebildik. Hayatımızı zenginleştirdiniz, sofralarımızı bereketlendirdiniz. Ülkemize güç, milletimize güven, toprağımıza hayat verdiniz. Dünyamız ve ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Sizler üretmeye devam ediniz. Fedakar çiftçilerimiz 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününüzü kutlar, ürünlerinizin bol ve bereketli olmasını dilerim” dedi.