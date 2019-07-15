Başkan'dan 'geçmiş olsun' ziyareti

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, 7 Temmuz günü Azot Fabrikası'nda meydana gelen patlama ile ilgili olarak fabrika yetkililerine ve işçilere 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Bacada meydana gelen gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirlenen patlama ile ilgili bilgi alan Başkan Işık, yetkililere ve işçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Meydana gelen patlamada yaralanma can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirten Başkan Işık, “Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını diliyorum” dedi.