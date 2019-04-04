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Başkanlar mazbatasını aldı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanı seçilen Avukat Adil Biçer ve 6 Belde Belediye Başkanı, mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Bilal Arıkız’ın elinden aldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanı seçilen Avukat Adil Biçer ve 6 Belde Belediye Başkanı, mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Bilal Arıkız'ın elinden aldı.


Simav Adliye sarayında düzenlenen törende, Simav Belediye Başkanlığı'na Ak Parti'den aday olup, 6 bin 977 oyla seçilen Avukat Adil Biçer, Akdağ Beldesinde 821 oy alarak Ak Partiden seçilen Yakup Oran, Çitgöl Beldesinde bin 330 oy alarak Ak Partiden seçilen Güray Güner, Demirci Beldesinde 811 oy alarak Ak Partiden seçilen Cahit Onar, İl Genel Meclisi Üyeleri ve Belediye Meclis üyeleri mazbatalarını aldı.


Simav İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Bilal Arıkız, Seçilen Belediye Başkanlarına, İl Genel Meclisi Üyeleri ile Belediye Meclisi Üyelerine görevlerinde başarılar diledi.

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