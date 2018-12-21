İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkanlar'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Kütahya’nın Dumlupınar ve Domaniç Belediye Başkanları, (MHP) Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeliyi ziyaret ettiler.

Kütahya'nın Dumlupınar ve Domaniç Belediye Başkanları, (MHP) Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeliyi ziyaret ettiler.


Önümüzdeki yerel seçimlerde yeniden aday gösterilen iki başkan, ziyarette Genel Başkan Devlet Bahçeli ile ilçe sorunları hakkında istişarede bulunduklarını belirttiler.


Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, ''Kuruluşun ve Kurtuluşun başkentleri ve Dumlupınar ve Domaniç olarak Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli beyi ziyaret ettik, Hayır dualarını aldık. İki ilçemiz içinde geleceğe yönelik önemli istişarede bulunduk. İnşallah iki ilçemiz için da önümüzdeki dönem hayırlara vesile olacak'' diye konuştu.(YD-EFE)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.