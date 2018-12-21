Başkanlar'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Kütahya'nın Dumlupınar ve Domaniç Belediye Başkanları, (MHP) Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeliyi ziyaret ettiler.

Önümüzdeki yerel seçimlerde yeniden aday gösterilen iki başkan, ziyarette Genel Başkan Devlet Bahçeli ile ilçe sorunları hakkında istişarede bulunduklarını belirttiler.

Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, ''Kuruluşun ve Kurtuluşun başkentleri ve Dumlupınar ve Domaniç olarak Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli beyi ziyaret ettik, Hayır dualarını aldık. İki ilçemiz içinde geleceğe yönelik önemli istişarede bulunduk. İnşallah iki ilçemiz için da önümüzdeki dönem hayırlara vesile olacak'' diye konuştu.(YD-EFE)