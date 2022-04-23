Başkanlık koltuğuna Dayınlar İlkokulu öğrencileri oturdu

Kütahya'nın Gediz İlçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramlarında geleneksel hale gelen, çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturmaları töreninde Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, makamını bir süreliğine Dayınlar İlkokulu Öğrencilerine teslim etti.

Başkanlık makamında düzenlenen törene; Dayınlar İlkokulu Müdürü Ali Cicikara, Dayınlar İlkokulu öğrencileri Tuğçe Karamete, Ahmet Emir Zengin ve İsmail Bakırdemir katıldı.

Belediye çalışmalarını ve hizmetleri noktasında daha farklı bir gözle inceleme ve anlama şansı bulduğunu belirten Başkan Öğrenciler, Gediz Belediyesinin eğitime verdiği desteklerden dolayı Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve ekibine teşekkür etti.

Başkanlık koltuğuna oturan Dayınlar İlkokulu öğrencileri Tuğçe Karamete kütüphane ve çocuk parkları yapmak istediğini belirterek çocuk parkları ve yaşam alanları hakkında bilgi aldı.

İsmail Bakırdemir “Okuduğun kitabı bırak, yeni kitap al” projesi yapmak istediğini ifade etti. Ahmet Emir Zengin ise sokak hayvanları ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi aldı.

23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde Başkan Öğrencileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Akçadurak, “Geleceğimizin teminatı olan, sevgi dolu yürekleri ve gülen yüzleriyle hayatımıza anlam katan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum” açıklamasında bulundu.

Başkan Akçadurak, çocuk başkanlara hediye takdim ederek, hatıra fotoğrafı çekildi.