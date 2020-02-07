Kütahya'da düzenelen Küçük Kızlar Basketbol Şampiyonası'nda Emet Ashaboğlu İlkokulu Basketbol Takımı şampiyon oldu.

Ashaboğlu İlkokul Müdürü Mustafa Tanrıver, yaptığı açıklamda, ''Okul sporları kapsamında ilçemizi temsil eden Küçük Kızlar Basketbol takımımız il birincisi olmuştur. Emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre'ye, İlce Genclik ve Spor Müdürü Umut Işık'a, Basketbol Antrenörümüze ve bedeb eğitimi öğretmenimize ve bize bu gururu yaşatan öğrencilerimize teşekkür ediyorum . Okul basketbol takımımıza bölge müsabakalarında başarılar diliyorum'' dedi.