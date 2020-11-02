Başsavcı Akbey: “Kütahya'ya yakışan yeni Adliye Sarayı yapılacak”

Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey, yapılacak yeni Adalet Sarayının Kütahya'ya yakışacağını ifade etti.

Mevcut Kütahya Adliyesinin üç farklı yerde ve üç bağımsız binada toplam 12 bin metrekare alanda Adalet hizmeti verdiğini belirten Başsavcı Evren Akbey,” Her geçen gün yeni kurulan mahkemeler ve birimler olması nedeniyle oluşan aşırı iş yükü ve davaların artması ile Adalet Sarayı günümüz şartlarına yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle uzun zamandır üzerinde çalışılmasına rağmen sonuç alınamayan yeni Adalet Sarayının proje çalışmalarının tamamlanmasıyla Adalet Sarayına tahsis edilen arsa Sera Alışveriş Merkezi yanında Eskişehir-Afyonkarahisar-Tavşanlı kavşağına cepheli Gaybiefendi Mahallesinde 22 bin 991 metrekarelik alana yeni Adliye Sarayı yapımı ile ilgili çalışmalar sonuçlanmıştır " dedi.

Başsavcı Akbey, "Yıllardır uğraş verilmesine rağmen çözüme kavuşturulamayan bu proje Sera alışveriş merkezinin hemen yanında bulunan Eskişehir - Afyonkarahisar -Tavşanlı ana yoluna cepheli Gaybiefendi Mahallesi 2988 ada 1 parselin adliye yapımı için tahsis edildi. Adalet Bakanlığı Teknik İşler Daire Başkanlığının kontrolünde proje çizimi yapıldı. Önümüzdeki günlerde ihalesinin yapılmasını bekliyoruz. Yeni Adliye binası modern ve teknolojik olarak tüm ihtiyaçları karşılayarak, Kütahyalıların hizmetine sunulacak. Ayrıca mevcut Kütahya Adliyesi Ek Bina-2 olarak hizmet veren Hukuk Mahkemelerinin bulunduğu binanın deprem dayanım test ve raporlarının olumsuz olması karşısında Bölücek mahallesinde bulunan hazine taşınmazına tadilat sonrası taşınılması sağlanarak geçici olarak burada hizmet vermeye devam edecek ve yeni adliye binası yapılması ile Hukuk Mahkemeleri de yeni adliyede bulunacak " diye konuştu.