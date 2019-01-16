Başsavcı Evren Akbey'den iş adamı Nafi Güral'a plaket

Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey, NG Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral'a Adalet Sarayı'nın bakımına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi verdi.

Kütahya Adalet Sarayının tarihi ve kültürel mirasını bozmadan inşa edildikten sonra bugüne kadar hizmet veren ek binanın daha iyi hizmet vermesi için bakım çalışmalarına katkıda bulunan NG Yönetim Kurulu Nafi Güral'a Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey tarafından plaket takdim edildi.

Desteklerinden dolayı İş adamı Nafi Güral'a teşekkür eden Başsavcı Evren Akbey; “Kütahya Mutasarrıfı Giritli Ahmet Fuat Pala tarafından M.S. 1907 yılında Germiyanoğulları Beyliği Sarayı'nın yerine yapıldıktan sonra uzun yıllar boş kalan ve restorasyon gördükten sonra 1986 yılından bugüne kadar Adalet Sarayı olarak hizmet veren Adliye Binamıza ek olarak yapılan ek binanın çeşitli tamir ve onarımlarına destek sağlayan işadamı Nafi Güral'a çok teşekkür ediyorum' dedi.

NG Yönetim Kurulu Nafi Güral'da, “Tarihi ve kültürel mirasımızı ön plana çıkaran adliyemizin her türlü tamir ve onarım çalışmalarına her zaman katkı sağlamaya devam edeceğiz. Verilen plaketin benim için önemi büyüktür' diye konuştu.