Bayanlardan el emeği yerli ürünler standı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, üretici kadınlar birliği üyelerinin hazırladıkları yöresel yiyecek ve el emeği süs eşyaları Cumhuriyet Meydanında açılan sergide vatandaşların beğenisine sunuldu.

Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler ve eşi Birsen Güler'in destek verdiği Üretici Kadınlar Birliği üyeleri, “Yerli Malı Etkinliği” adı altında Cumhuriyet Meydanı'nda ürünlerinin tanıtımı ve satışının yapıldığı stant açtı.

Üretici Kadınlar Birliği üyelerinin eserlerinin sergilendiği stantlar bugün gün boyunca açık kalacak.

Serginin açılış törenine; Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler ve eşi Birsen Güler, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Özden ve Mehmet Atabay, AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak, kurum ve daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Belediye Başkanı Mustafa Güler, sosyal belediyecilik anlamında birlik ve beraberliği, yardımlaşma gibi kavramları öne çıkaran her türlü projeye destek verdiklerini söyleyerek, “Üretici Kadınlar Birliği'nin faaliyetlerini çok önemsiyorum. Yöresel gıda ve el emeği eserler üreten kadınlarımız hem aile bütçelerine katkı sağlıyor, hem de birlik ve beraberlik noktasında önemli bir duruş sergiliyorlar. Başta birlik başkanı Zekiye Eröz olmak üzere burada emeği bulunan tüm kadınlarımızı tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği yerli ve millilik kavramlarına da dikkati çeken Başkan Güler, “Ülkemizin kritik süreçlerden geçtiği bu zamanda yerli ve millilik ile birlik ve beraberlik kavramları büyük önem taşımaktadır. Burada oluşturulan bu birlikteliğin örnek teşkil etmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Mustafa Güler'in eşi Birsen Güler de kadınların bu şekilde dayanışma içerisinde olmasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Üretici Kadınlar Birliği'nin daima destekçisiyiz. Buradaki arkadaşlarımız büyük özveriyle hem yöresel kültürümüzü yaşatıyor, hem de örnek bir dayanışma sergiliyorlar. Birlik Başkanı Zekiye Eröz nezdinde tüm üretici kadınlarımızı tebrik ediyor, her zaman yanlarında ve destekçisi olduğumuzu belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Üretici Kadınlar Birliği Başkanı Zekiye Eröz ise burada yaptığı konuşmasına, Belediye Başkanı Mustafa Güler ve eşi Birsen Güler'e teşekkür ederek başladı.

Özünde kadın dayanışmasının bulunduğu Üretici Kadınlar Birliği'nin enerjisi yüksek bir topluluk olduğunu söyleyen Zekiye Eröz, Sadece para kazanmayı hedeflemediklerini ifade ederek, “Birer birer ve kendiliğinden büyüyen bu topluluk samimiyetle kendi el emeği yöresel ürünlerini vatandaşa sunmaktadır. Yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı ön plana çıkarıyoruz. Bizlere bu noktada en büyük desteği Belediye Başkanımız Mustafa Güler ve eşi Birsen Güler Hanımefendi veriyor” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Müftü Vekili Yusuf Şener tarafından dua edildi. Daha sonra protokol üyeleri sergi açılışını gerçekleştirerek stantları gezdi.

Bu arada Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Üretici Kadınlar Birliği Başkanı Zekiye Eröz ile bu birliğin en büyük destekçisi olan eşi Birsen Güler'e çiçek takdim etti.

Üreticilerden Ayten Eröz ise " Yerli tohumlarımızın yok olmaması için çaba sarf ediyoruz. Halkımız bu takas yoluyla değiştiğimiz yerli tohumlar ilgi görüyor. Buraya gelenler bizlere kendi ürünlerinin tohumlarını veriyorlar bizler de onlara ihtiyaçları olan farklı tohumlar veriyoruz. Kayısı çekirdeği, kabak, çitlenbik, mısır tohumları, fasulye, bakla gibi ürünlerin çekirdeklerini çoğunlukla getiriyorlar. Bizler de isimleri ve telefonlarını alarak irtibat kuruyoruz. "

Ev hanımı Niüfer Yılmazer de kendi ürünleri standa getirenler arasında olan bayanlardan ve yapmış olduğu el emeği reçelleri kurulan stantta sergiledi. Ayrıca duygularını şu sözleri ile ifade etti, " Üretici kadınlar birliği olarak burada ürünlerimizi sergiliyoruz. Daha önceleri boş durmaktan sadece tüketici olmaktan üzülüyordum ve şu anda çok memnunum bu ürünleri burada halkın beğenisine sunmaktan. Her türlü meyvelerin reçelini yapıyoruz" (Tİ - EFE)