İhlas Haber Ajansı

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Bayraktar TB2 İHA, Kütahya'da rotasını ay yıldızla çizdi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Bayraktar TB2 İHA, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kütahya’da rotasını ay yıldızla çizdi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Bayraktar TB2 İHA, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kütahya'da rotasını ay yıldızla çizdi.


Bayraktar TB2 İHA, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla özel rotasını çizdi ve uçuşunu gerçekleştirdi. Altıntaş Zafer Havalimanından Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün sınırları içerisinde uçuş yapan Bayraktar TB2 İHA ay yıldızı göklere resmetti.

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