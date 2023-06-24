Kütahya'da bayram tatili süresince sağlık hizmetlerinde alınacak tedbirler görüşüldü.

Kütahya İl Sağlık Müdürü Sertaş Erarslan başkanlığında bayram tatili süresince sağlık hizmetlerinde alınacak tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere müdürlüğün başkan ve başkan yardımcılarının katılımı ile istişare toplantısı düzenlendi.

Sağlık tesislerinin Başhekim ve yöneticilerinin katılımı ile zoom üzerinden gerçekleştirilen toplantıda, 9 güne uzayan Kurban Bayramı tatili süresince sağlık hizmetlerinin tüm aşamalarında herhangi bir aksama yaşanmadan etkin bir hizmet sunumu konusunda alınacak tedbirler değerlendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, ”İstişare toplantısında Kurban Bayramı tatilinde olabilecek hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri acil haller nedeniyle 112 Acil Sağlık Hizmetlerine ve Hastane Acil Servislerine müracaatlarda önemli ölçüde artışlar görülebileceğinden, ilgili birimlerimizdeki iş yükü artışını karşılayabilecek nitelik ve kapasitede düzenlemelere yönelik gerekli planlamalar hakkında değerlendirmeler yapıldı” denildi.