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Bayramda geleneksel hayır yemeği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kızılçukur köyünde Ramazan Bayramı’nın son günü düzenlenen geleneksel hayır yemeğine yaklaşık 300 kişi katıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kızılçukur köyünde Ramazan Bayramı'nın son günü düzenlenen geleneksel hayır yemeğine yaklaşık 300 kişi katıldı.


Köylülerin katkılarıyla üçüncüsü düzenlenen hayır yemeğinde davetlilere çorba, tas kebap, pilav ve irmik helvası ikram edilirken yemeğin sonunda ise topluca dua yapıldı. Köy Muhtarı Nevzat Güner, 153 nüfuslu köylerinin sürekli göç verdiğine vurgu yaparak, "İşsizlik yüzünden köydeki gençlerimiz özellikle Manisa'ya göç etmektedir. Köy dışında yaklaşık 250 hemşehrimiz var. Bu nedenle aynı köy ve yöre halkının birlik beraberlik içerisinde birbiriyle görüşüp kaynaşmasına vesile olmak amacıyla iki yıl önce Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü başlattığımız hayır yemeği geleneğini bu yılda devam ettirdik. Bundan böyle de devam edecek inşallah. Yemeğimize katılan ve katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun" dedi.


Köydeki hayır yemeğine Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, İl Genel Meclisi üyeleri İbrahim Kılıç, Mustafa Şen ve köylüler katıldı.

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