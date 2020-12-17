Bebek Kütüphanesi'ne ilk adım

Kütahya'nın Simav ilçesinde ‘Bebek Kütüphanesi' yapımı için, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Simav Belediye Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Bebek kütüphanesinin geleceğin gençlerine kitapları sevdirmek ve okuma alışkanlığını kazandırmak için, önemli bir ilk adım olduğunu belirtti. Başkan Biçer “ Kültür ve Turizm Bakanlığı, 0 - 3 yaş arası bebeklerin gördüklerini ifade etme dönemlerinde faydalanabilecekleri oyuncak ve dokunmatik kitap gibi materyallerle donatılmış bebek kütüphanelerinin kurulmasını sağlıyor. İlçemizdeki bebeklerin bilgi ve becerilerini artırmak üzere hazırlanacak olan bebek kütüphanesi, okumaya özendirmenin yanı sıra araştırma konusunda da erken yaşlarda farkındalık oluşturacağına inanıyoruz” dedi.