Belçika ve Almanya'dan gelen Türk öğrenciler Aizonai Antik Kenti'ni ziyaret etti

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizonai Antik Kenti'ni Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen organizasyonla Belçika ve Almanya'da yaşayan gurbetçilerimizin çocukları ziyaret etti.

Aizonai Antik Kenti ve Dünyanın İlk Borsa Binası ziyaretinde, öğrenciler ve öğretmenler binlerce yıllık kalıntılar hakkında bilgilendirildi. Daha sonra Zeus Tapınağını ziyaret eden öğrencilerin burada ilahiler okuyup şehitlerimiz için dua etmesi büyük beğeni topladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen organizasyonla Belçika ve Almanya'dan gelen öğrenciler Çavdarhisar ilçesinin güzelliklerine hayran kaldıklarını ve bu güzelliğin tanıtılmasının Kütahya için hayati önem taşıdığını belirttiler.

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, ''Son dönemde yabancı turistlerin ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çeşitli organizasyon ve turlarla Antik Kenti ziyaret ettiğini görüyoruz. Yakın zamanda inşaatı bitecek olan karşılama tesislerinin devreye girmesiyle bu sene ziyaretçi sayısında rekor bekliyoruz'' diye konuştu.