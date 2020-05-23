İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye 180 esnafın alacağını ödedi

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, belediyeden alacağı olan 180 esnafın, yaklaşık 2 milyon TL’lik alacaklarının ödendiğini bildirdi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, belediyeden alacağı olan 180 esnafın, yaklaşık 2 milyon TL'lik alacaklarının ödendiğini bildirdi.


Geçmişten bugüne gelen hesaplarının kapatıldığını ifade eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Ramazan Bayramı öncesi Kütahya Belediyesi'nin ilimiz esnaflarından yaptığı alış verişler karşılığında bugüne kadar ödenememiş olan küçük miktarları, 'vergi borcu yoktur' belgesini belediyemize gönderen tüm esnaflarımız olmak üzere 18-22 Mayıs tarihleri arasında yaklaşık 180 esnafımıza 2 milyon TL civarında ödeme yapılarak bunların geçmişten bu güne gelen hesapları kapatıldı" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.