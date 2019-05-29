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Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı'dan Musa Yılmaz'a tebrik ziyareti

31 Mart yerel seçimleri sonrası tekrar İl Genel Meclisi Başkanlığına seçilen Musa Yılmaz’a ziyaretler devam ediyor.

31 Mart yerel seçimleri sonrası tekrar İl Genel Meclisi Başkanlığına seçilen Musa Yılmaz'a ziyaretler devam ediyor. İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz'a son olarak Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.


Damcı, İl Genel Meclisi Başkanlığı seçiminde güven tazeleyerek görevine devam eden Musa Yılmaz'ı tebrik edip çalışmalarında başarılar diledi.


Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Damcı'ya teşekkür etti.

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