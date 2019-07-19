Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, çalışmaları yerinde inceledi

Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, Evliya Çelebi Mezarlığı ve Şehir Mezarlığı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Özden, ilk olarak Evliya Çelebi Mezarlığı'nda bulunan hizmet binasını ziyaret ederek personelle istişarede bulundu.

Özden, Evliya Çelebi Mezarlığı'nda define yeni açılacak olan bin 500 kişilik alanın tesviye işlerinin tamamlandığını ve kilit taşı döşeme işlemlerinin önümüzdeki günlerde başlayacağını ifade etti.

Daha sonra Şehir Mezarlığını ziyaret eden Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, burada bulunan 2,4 ve 8 kişilik aile mezarlıklarında kilit taşı döşeme işini yapan çalışanlara kolaylıklar diledi. (EFE-)