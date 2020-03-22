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Belediye Başkanı Çalışkan, pazar esnafına eldiven dağıttı

Kütahya’nın Hisarcık ilçe Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı Pazar yerindeki esnafa eldiven dağıttı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçe Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı Pazar yerindeki esnafa eldiven dağıttı.


Pazar yerinde incelemelerde bulunan ve eldiven dağıtan Başkan Çalışkan, Korona virüs konusunda esnafı tek tek uyararak sebze ve meyvelerin seçilerek alınmasının yasaklandığını hatırlattı, ayrıca müşteriler arasında sosyal mesafenin korunmasını istedi.


Çalışkan, pazar yerinde bazı noktalara dezenfektan kutuları konulduğunu ve Pazar tezgahı aralarının dezenfekte edildiğini söyledi.

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