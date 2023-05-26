Belediye Başkanı Çalışkan: "Ülkemizin koalisyonlara değil, güçlü lidere ihtiyacı var"

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, belediye tarafından gerçekleştirilen lokma hayrında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin koalisyonlara değil, güçlü lidere ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Belediye tarafından halkı lokma ikramında bulunuldu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki lokma hayrına AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer ve Mehmet Demir ile MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş da katıldı. Başkan Çalışkan, milletvekilleri ile birlikte vatandaşlara lokma dağıttı.

Lokma hayrında meydana toplanan vatandaşlara hitap eden Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ”14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti iktidarına verdiğiniz desteklerden dolayı minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı olarak Meclis çoğunluğunu aldık. İnşallah 28 Mayıs'ta bunu taçlandırmak hepimizin görevi. Hisarcık olarak bizler hizmetleri Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz güçlü desteğimiz sayesinde aldık. İşte bu hizmetlerin yarım kalmadan devam etmesi için Hisarcık olarak, Cumhurbaşkanımıza her zamankinden daha çok destek vermek bizim için en önemli görevdir. İlçemizin ve bölgemizin bu kazanımları sürdürmesi daha da ileriye gitmesi için, ülkemizin koalisyonlara değil, güçlü lidere ihtiyacı vardır. Bu liderde ümmetin umudu, mazlumların lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bugün dış güçlerin hedefinde olan Cumhurbaşkanımız, birçok mihrak tarafından işbirliği yapılarak yıpratılmak istenmektedir. Amerika, İngiltere Yunanistan, PKK, YPG, FETO Terör örgütü, Ermenistan ve daha birçok Türkiye düşmanı odak, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapmakta ve ülkemizin gelişmesini engellenmeye çalışılmaktadır. Bugün Bütün İslam coğrafyasında ki umutlar Recep Tayyip Erdoğan'a bağlanmıştır. Hal böyle iken şer güçlere inat, Cumhurbaşkanımızın her zaman destekçisi olmamız gerekir. Allah'ın İzniyle 28 Mayısta güçlü şekilde Cumhurbaşkanımızı kazandırarak şerefli bir görevi yerine getirmiş olacağız” diye konuştu.

Lokma hayrı okunan Kuran-ı Kerim ve ilahilerin ardından İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol'un duasıyla sona erdi.