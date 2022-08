Belediye Başkanı Doğan, “Allah'a şükür vermeyeceğimiz bir hesap yoktur”

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, muhalefet partileri ile İlçe Başkanlarının ortak basın açıklamasıyla belediye ve iktidara yüklenmesinin ardından tüm Parti İlçe Başkanları, Oda Başkanları ve STK'larla bir toplantı yaparak yapılan eleştirilere cevap verdi.

Alt yapıdan, otel ihale mevzusuna, makam aracından, yeni projelere kadar yapılan çalışmaları yetkili birim müdürleri katılımcılara aktaran Belediye Başkanı Hüseyin Doğan,” Allaha şükür vermeyeceğimiz bir hesap yoktur” dedi.

Toplantıda öncelikle mali hizmetler müdürlüğünce otellerin ilk ihale edildiği Denizli Gıdadan günümüze yaşadığı ihale ve hukuk süreçleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Mali hizmetler belediyece açılan tüm ihalelerin kaç yıllık ihale edildiyse toplam ihale bedelinin yüzde 6'sının teminat alındığı, otelde de aynı kanunu sistemin uygulandığı belirtildi.

Otelin ilk ihalesinde inşaatının yarım olması ve “yap işlet devret” metodu ile verildiği için şartnamesinin farklı olduğuna dikkat çekildi. Daha sonra ihale edilen otel ihalelerinde mevcut donatımlı otel ve ek yatırım talepli ihaleler açıldığı vurgulandı. Son ihalelerde ise Kütahya idari mahkemenin kararları okunarak o doğrultuda işlemlerin yapıldığı aktarıldı.

“Katı atık ve orman davaları ceza değil, geçmiş yıllardan devam edegelen davalardır”

Belediye sorumlu müdürleri kamuoyunda Katı Atık Birliğinden Belediyeye ceza geldiği, ayrıca orman davasının da kaybedilerek ceza geldiği yönündeki bilgi kirliliğine de açıklık getirdiler. Yapılan açıklamalarda Katı Atık Birliğinden cezanın söz konusu olmadığı, 2016-2017 yıllarında talep edilen hizmet bedeline itiraz olup, sürecin devam ettiği bildirildi. Katı atık davasında dava kaybedilse bile geçmiş borcun tahsilinin gerçekleşeceği belirtildi.

“Süreç kanun ve mevzuatlar dahilinde yürütüldü”

Sürecin kanun ve mevzuatlar dahilinde yürütüldüğünü, bundan sonrada kanun ve mevzuatlar dahilinde gerekli işlemlerin yapılacağını söyleyen Başkan Hüseyin Doğan,” Otelimizin ilk ihalesi denildiği gibi 201 bin artı KDV bedelle ihale edilmiş, yüklenici firma ile yaşanan teminat krizi sonrası hukuki sürece girilerek, mahkemelerin verdiği kararlar doğrultusunda fesih işlemi ve yeniden ihalesi yapılmıştır. Belediyemiz için takdir edersiniz ki aylık KDV ile 240 bin TL'yi bulan rakamlar güzel rakamlardır. Ancak itilafa düşülen konuda yıllık kira muhammen bedeli 3 milyon TL'ye yaklaşan teminata karşın bir aylık kira bedeli bile olmayan 145 bin TL teminat almak kamu hakkını savunma ve kamu vicdanı açısından ne derece doğrudur? Üstelik ihaleye giren 6 firma toplam 20 yıl üzerinden yüzde 3 geçici teminatları yatırarak ihaleye girmişlerdi. 2886 sayılı ihale kanunda ihale sonrası bu bedelin yüzde 6 kesin teminata tamamlanacağı belirtilmektedir. Bunu Ankara nezdinde, Sayıştay nezdinde de ilgili kurumlarla görüşerek ve dahi Kütahya idari mahkemesinin kararları doğrultusunda hareket edilmiştir. Belediyemiz kamu görevlileri belediyemizin haklarını savunarak işlemler yapmış, idare mahkemesinin kararları dahilinde süreci yürütmüşlerdir. Belediyemiz zarara uğratılmadan gelinen süreçte bundan sonra da kanunlar ve mevzuatlar neyi gerektiriyorsa o uygulanacaktır. Bu konuda gerekli çalışmalarımız ivedilikle yürütülmektedir” dedi.

“Alt yapı çalışmalarının tamamı 2024 yılı başında bitmiş olacak”

Alt yapı çalışmalarının tamamı 2024 yılı başında bitmiş olacağına dikkat çeken Başkan Doğan,” Takdir edersiniz ki Emet'in özelikle içme suyu şebeke hattı felçtir. Yıllardır ihmal edilmiş bu konuyu dönemimizde tamamen çözmek için kolları sıvadık. Hükümetimiz vasıtası ile Emet'imizin içme suyu yapımı için sorguna gölet yapılırken, bu süreçte alt yapı içme suyu kanalizasyon ve benzeri proje çizimleri yapılmıştır. Ancak bir projeyi yapmak kadar kaynak bulmak ve hayata geçirmek çok daha önemlidir. Göreve geldiğimizde borç yükünü bahane göstermedik. Bulduğumuz kaynaklarla belediyemizin mali anlamda önünü açtık. Buna mukabil 150 milyon TL'yi bulacak iş için itibar kazandırdığımız belediyemize, yarısını devletimizin karşıladığı iş için kalan kısmını kredilendirdik. Atık su artıma hariç tüm bu işlemleri 115 milyon TL'ye alan yüklenici firma Nisan ayında çalışmalarına başladı. Atık su arıtmayı dahil etmeye kredi limitimiz yetmedi. Ama ona da hibe kaynaklar bulduk. Oda en kısa sürede ihale edilecek.

“Borçlu, battı denilen belediyeye 60 milyon TL kredi aldık”

Doğan, “Bakınız “borçlu, battı” denilen belediyeye 60 milyon TL kredi aldık. Bununla yetinmedik. Halkımız için bulduğumuz bu 60 milyon kredi için de kaynaklar aradık. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğümüze 50 milyon TL'lik peşin su satarak neredeyse alt yapı maliyetini belediyemize sıfıra getirdik. İlçemize yapılacak olan atık su arıtma tesisleri için Cumhurbaşkanlığımız nezdinde yapılan girişimlerle 20 milyon TL daha hibe kaynak bulunmuştur. Çalışmaları yürütülmektedir. Başkanlarımız “neden içme suyundan başlanmamıştır” diyorlar. Bu işler hep birlikte ihale edilip, İller Bankası teknik elemanlarınca projeleri çizilmiş yüklenici firmaca adım adım uygulanan işlerdir. Yüklenici firma Nisan 2022 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Mevsimsel şartların izin verdiği ölçüde çalışmalar yapılmış, Kurban bayramı sonrası içme suyu çalışmalarına da başlanmıştır. Merkezde Hastane yanına 800'lük, Orman yanına 800'lük ve Aşıklar Tepesindeki alana bin 500'lük su deposu yapım çalışmaları başlamıştır. Emet göledinden isale hattı yapımı ve yeni içme suyu şehir şebeke hattı çalışmalarının 2023 yılı yaz başlangıcında tamamlanması hedeflenmektedir. Her şeyden önce bu ilçenin Belediye Başkanı olarak halkımızın yaşadığı su sıkıntısından en çok rahatsız olan bizleriz. Ama bizler üzülmekle kalmıyor, ne pahasına olursa olsun halkımızın uzun yıllardır çektiği bu sıkıntıları kökünden halletmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bu konuda tüm Emet halkımızın uzun yıllar refah ve huzurunu sağlamak için çalışırken, başkanlardan destek beklerken, yılların sorununun çözüm yoluna da koymuşken, hiçbir şey yapmıyor gibi eleştirmeleri bizleri üzmüştür ”dedi.

“Evet, hazine buldum, ama yerin altından değil”

Aşıklar Tepesindeki kazı çalışmaları için kamuoyunda yapılan ve başkanlarca sorulan soruları da cevaplayan Başkan Doğan” Bu alana, bin 500'lük Emet'in en büyük deposu yapılıyor. Burada onlarca kamera var. Yerin altında hazine aramıyoruz. Evet, Hüseyin Doğan olarak bizler hazine bulduk. İlçemizin modern alt yapısını değiştirmek için hazine bulduk. Ama yerin altından değil, bilakis yerin üstünde bizler için hazinelerden daha değerli hükümetimiz sayesinde ilçemize kaynaklar yaratarak hazine bulduk. Ülkemizin gözbebeği Eti Maden İşletmelerimizden alt yapıya destek için 50 milyon TL değerinde hazine bulduk. Yapılan alt yapı çalışmalarında arıtma tesisi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vasıtası ile 20 milyon TL hazine bulduk. Emet Belediyesi olarak kamunun haklarını savunmaya, Emet halkımızın geleceğini modernize etme adına her türlü eleştiriye rağmen daha da azim ve şevkle çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerden dua ve desteklerinizi bekliyoruz. Bizlerin hedefi hakkın ve halkımızın rızasını kazanmaktır. Makam ve para peşinde olsaydık, bugün bu alt yapıya da girmez, her tarafı akan delik deşik içme suyu hattına oradan buradan su kaynakları bulup depolara doldurmakla günleri geçiştirirdik. Bir kaç senedir halkımıza söylediğimiz gibi, birlikte bunalacağız, birlikte üzüleceğiz. Ama Allah'ın izniyle bu işleri en kısa sürede bitirerek hem kendimiz hem de çocuklarımız, torunlarımız için sağlıklı modern içme suyu yanı sıra, yemyeşil üst yapıları da yapılmış ışıl ışıl bir Emet birlikte ulaşacağız. Başkanlarımıza kafalarına takılan her konuda her zaman kapılarımızın açık olduğunu, gelip bizlerden bilgi alabileceklerini belirtir, katılımlarınız için hepiniz teşekkür ederim” diye konuştu.