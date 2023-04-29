İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Belediye Başkanı Teke'den Bakan Kirişci'ye teşekkür

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye Altıntaş Beşkarış Barajı, Sulama ve Avşar Deresi Taşkın Koruma projelerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye Altıntaş Beşkarış Barajı, Sulama ve Avşar Deresi Taşkın Koruma projelerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Arif Teke,” Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci'nin Kütahya'yı ziyaretleri çerçevesinde, Altıntaş Beşkarış Barajı, Sulama ve Avşar Deresi Taşkın koruma projelerine verdikleri desteklerden dolayı kendilerine teşekkür ettik. Yeni talep dosyamızı ilettik. Yakın ilgilerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.