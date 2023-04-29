Belediye Başkanı Teke'den Bakan Kirişci'ye teşekkür

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye Altıntaş Beşkarış Barajı, Sulama ve Avşar Deresi Taşkın Koruma projelerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Arif Teke,” Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci'nin Kütahya'yı ziyaretleri çerçevesinde, Altıntaş Beşkarış Barajı, Sulama ve Avşar Deresi Taşkın koruma projelerine verdikleri desteklerden dolayı kendilerine teşekkür ettik. Yeni talep dosyamızı ilettik. Yakın ilgilerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.