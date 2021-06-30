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Belediye Başkanı ve Kaymakam başarı belgelerini verdi

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Ana sınıfı öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Ana sınıfı öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.


Gazi İlkokul Anaokulu'nun yıl sonu programı ve mezuniyet törenine Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, AK Parti İlçe Başkanı Ali Bursa, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.


Törende başarılı öğrencilere belgeleri Kaymakam ve Belediye Başkanı tarafından verildi. Minik öğrencilerin dans ve oyun gösterilerini yapmasının ardından cübbe ve kep töreni ile program sona erdi.

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