Belediye başkanları KÜKAB toplantısında bir araya geldi

2019 kesin hesabının ve faaliyet raporunun görüşüldüğü, encümen ve plan bütçe komisyon üyelerinin seçiminin yapıldığı toplantıda yer satın alınması ile ilgili encümene yetki verilmesi de karara bağlandı.

Toplantı sonrasında Belediye Başkanları, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ın makamında Kütahya'da ve ülkede yaşanan gelişmeler hususunda gündemi değerlendirdiler.