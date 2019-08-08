Belediye başkanlarından Rektör Kâzım Uysal'a nezaket ziyareti

Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Üniversitenin Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Belediye Başkanları ve beraberindeki heyet Rektör Kazım Uysal'a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Rektör Uysal da Gediz ve Tavşanlı Belediye Başkanları ile beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.