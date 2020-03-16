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Belediye ekipleri her noktayı ilaçlıyor

Kütahya’nın Domaniç ve Çukurca belediyeleri, Koronavirüs (COVID-19) hastalığına karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Kütahya'nın Domaniç ve Çukurca belediyeleri, Koronavirüs (COVID-19) hastalığına karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


İlçedeki Belediyeler, dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınının Türkiye'de de görülmesiyle birlikte tedbirlerini arttırdı. Belediyeler tarafından oluşturulan özel bir ekip, önlem çalışması kapsamında okullar, camiler, parklar, kahvehaneler, marketler, kurum binaları, iş yerleri, sanayi dükkanlarını, ticari taksileri, belediye hizmet binası başta olmak üzere farklı noktalarda vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm noktaları titizlikle dezenfekte çalışması başlattı.


Tedbir kapsamında oluşturulan ekiplerin salgın geçene kadar rutin bir şekilde dezenfekte çalışmalarını yürüteceği bildirildi.

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