Belediye ekiplerinden temizlik seferberliği

Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kütahyalı vatandaşların yoğun olarak kullandığı Çamlıca Mesire alanında kapsamlı temizlik çalışması yürüttü. Mesire alanında çevreye bırakılan çöplerin yanında inşaat atıkları ve çevreyi olumsuz etkileyen çöplerin yer alması Kütahya'ya yakışmayan bir görüntü ortaya çıkarttı.

Çamlıca Mesire alanı ile birlikte, Dumlupınar Mahallesinde de temizlik çalışmaları tamamlandı. Her iki alanda da yapılan çalışmalarla birlikte daha temiz bir çevre ve Kütahya adına çalışmalarını yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri koordineli bir şekilde diğer mahalle ve mesire alanlarında da çalışmalarını sürdürüyor.