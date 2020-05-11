Belediye ekiplerinden vatandaşlara ücretsiz maske

Kütahya'nın Simav ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması tedbirlerinden dolayı evlerinde kalan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara, ücretsiz maske dağıtıldı.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer'in de bulunduğu maske dağıtımı Cumhuriyet Meydanı'ndaki Nasuhağa camisi önünde kurulan stantta gerçekleştirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, “4 saatlik sokağa çıkma izni olan 65 ve üzeri vatandaşlarımıza, zabıta ekiplerimizle birlikte ücretsiz maske dağıtımı yaptık. Yürüyüşleri sırasında sosyal mesafeyi korumaları için uyarıda bulunduk. Evlerinde kalmaya devam eden vatandaşlarımıza sabır ve sağlık diliyoruz” dedi.