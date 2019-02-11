Belediye ile müftülük arasında işbirliği protokolü

Kütahya Belediyesi ile Kütahya İl Müftülüğü arasında Cami ve Kur'an Kursu yapımı ile ilgili işbirliği protokolü imzalandı.

İşbirliği protokolü Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ile İş adamı Erhan Hisar arasında imzalandı.

Protokol töreninde konuşan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, nüfusun yoğun onun olduğu Menderes Caddesi üzerinde camiye ihtiyaç olduğunu ve hayırseverlerin yardımı ile yapılacak olan bu camiye belediye olarak her türlü kolaylıkları sağlayacaklarını ifade etti.

Törende Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, "Camiler şehrin manevi dinamiklerinin beslendiği mekanlardır. Birlik ve beraberliğimizin yolu camilerden geçer, bunun için cami yapımı büyük bir erdem ve Allah rızasına ulaştıran güzel bir ameldir. Bu caminin yapılması için gayret gösteren Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.(EFE-)