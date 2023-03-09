Belediye kendi çiçeklerini üretiyor

Kütahya Belediyesi, bünyesinde kurulan serada yetişen çiçekler şehri süslüyor.

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Şehzadeler Parkı içerisinde bulunan ve Belediyemize ait olan 2 bin metrekarelik alana sahip serada çiçek üretimine devam ediyor. Kütahya genelinde bulunan park, bahçe, refüj ve kaldırımlara yaz mevsimi gelmeden ekilmek üzere hazırlanan çiçekler, ekipler tarafından özenle ve titizlikle yetiştiriliyor. Şehri estetik bir görünüme kavuşturmak ve daha yeşil bir kent oluşturmak için projeler üreten Kütahya Belediyesi, hem ihtiyaç duyduğu çiçek ve bitkileri satın almak yerine kendi üretiyor hem de Kütahya'mızın güzelliğine güzellik katıyor.