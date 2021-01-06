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Belediye kiracısı esnafa artış yok

Kütahya’nın Simav ilçesindeki belediyenin taşınmazında kiracı olan esnaflara, yılın ilk 6 ayında kira artışı yapılmayacağı bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki belediyenin taşınmazında kiracı olan esnaflara, yılın ilk 6 ayında kira artışı yapılmayacağı bildirildi.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, 2021 yılının ilk Meclis toplantısında, esnaflar için önemli kararların alındığını belirtti. Başkan Biçer, “Pandemi nedeniyle esnafımızın içinde bulunduğu durumu dikkate alarak, Belediye mülklerinde kirada olan esnaflarımıza 2021 yılının ilk 6 ayında kira artışı yapmayacağız. Genelge gereği, iş yeri tamamen kapalı olan esnaflarımızdan ise kira almayacağız” dedi.

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