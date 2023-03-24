Belediye Kütahyaspor Basketbol Takımı bölge ikincisi oldu

Kütahya Belediyespor U16 Basketbol Takımı, U16 Erkekler Bölge Şampiyonası’nda ikincilik elde etti.
Kütahya Belediyespor U16 Basketbol Takımı, U16 Erkekler Bölge Şampiyonası'nda ikincilik elde etti.
Şehirde şampiyon olan Kütahya Belediyespor U16 Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2022-2023 sezonu Yurt İçi Faaliyetleri programı kapsamında düzenlenen U16 Erkekler Bölge Şampiyonası'na il birincisi olarak katılmaya hak kazandı.
Afyonkarahisar'da düzenlenen U16 Erkekler Bölge Şampiyonası'nda takım ilk maçında, Afyonkarahisar'ı 69 - 64 skorla yenerken, ikinci maçında Antalya Gençlik'e 69-43 mağlup oldu. Takımımız son maçında ise Aydın Başak Koleji'ni 50-43 skorla geçerek şampiyonada ikinci oldu.