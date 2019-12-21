Belediye K?tahyaspor devre aras? haz?rl?klar?n? ba?lad?

grupta m?cadele eden ve sezonun ilk yar?s?n?, en yak?n rakibine 5 puan fark atarak nama?lup lider tamamlayan Belediye K?tahyaspor ikinci yar? haz?rl?klar?na ba?lad?.

Devre aras?n? ?? etapta de?erlendirecek olan Mavi ?im?ekler 28 Aral?k'ta Antalya'ya gidecek. Sezonun ilk yar?s?n? nama?lup lider tamamlaman?n sevincini ve gururunu ya?ad?klar?n? belirten Belediye K?tahyaspor Sportif Direkt?r? Tolga Ta?, ??lk yar?y? 5 puan fark atarak lider bitirsek de hen?z i?imiz bitmedi, daha iyisini yapmak durumunday?z. Hedef tak?m olmak. Lider olmak zor, zirvede kalabilmek daha da zor. ?kinci yar?n?n daha s?k? ve kolay olmayan ?artlarda ge?ece?i bilinciyle, rehavete kap?lmadan, daha ?ok ?al??arak sezon sonunda profesyonel lige ??kmak en b?y?k arzumuzdur? dedi.

Devre aras? transfer d?nemini de?erlendiren Tolga Ta?, ?Sezon ba??nda oldu?u gibi yine tak?m?m?z?n ba?arisi i?in, kadro i?i rekabeti art?racak gerekli g?rd???m?z mevkilere transfer yapmay? planl?yoruz. Ara transfer d?neminde istedi?imiz ?zelliklerde oyuncuyu almak, bulmak hi? de kolay de?il. G?r??t???m?z, ilgilendi?imiz birka? futbolcu var. Tak?mdaki i? dengeleri bozmadan, oyuncu kazan?lar?nda u?urum olmadan, birlikte yakalad???m?z bu g?zel ortama uyum sa?layacak sporcular? tak?m?m?za kazand?raca??z? ifadelerine yer verdi.

Devre aras? kamp d?nemini, ?? etapta yapacaklar? ?al??malarla de?erlendireceklerini belirten Ta?, ?5 g?nl?k izinin ard?ndan toplanan tak?m?m?z K?tahya'da, Halil Akka? Sahas?nda ?al??malar?na ba?l?yor. 28 Aral?k'ta Antalya Sensitive Premium Resort Hotel'de ikinci etap kamp?m?z ba?layacak. Antalya Kamp?m?z, 31 Aral?k, 5 Ocak ve 9 Ocak'ta yapaca??m?z 3 haz?rl?k ma??n?n ard?ndan 10 Ocak'ta sona erecek ve tekrar K?tahya'da son haz?rl?klar?m?z? s?rd?rerek Hendekspor ma??na haz?rlanaca??z? diye konu?tu.